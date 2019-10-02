Татарстан вошел в число самых многоплодных регионов России

Татарстан и Краснодарский край заняли пятое место в рейтинге самых многоплодных регионов России — в 2018 году там зафиксировано 10 случаев рождения тройняшек.

Первое место заняли Москва и Санкт-Петербург (по 32 случая) На втором месте оказалась Свердловская область — там было зафиксировано 16 таких случаев. Третью и четвертую строчку занимают Московская (13) и Тюменская (11) области, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казани родилось на 7,8 тысячи человек больше, чем умерло. Таким образом, рождаемость превысила смертность в 1,6 раза. Всего за минувший год в столице Татарстана родилось 20 023 ребенка. Из них 44% оказались первенцами, а 56% — это вторые и последующие дети.