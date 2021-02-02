Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела депутата Белоусова о крупнейшей в России взятке

Мосгорсуд приступил к разбирательству уголовного дела о получении взяток на сумму более 3 млрд рублей депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» Вадимом Белоусовым, сообщает «Коммерсант».



Обвинение считает, что теща получала для него деньги в Челябинске, а жена пользовалась услугами банка в Москве, ежемесячно инкассируя по 10 млн рублей. Парламентарий же организовал в Челябинской области «дорожную революцию» — добился выделения средств на строительство и реконструкцию автодорог, а заказы передал деловым партнерам, которые, в свою очередь, украли в три раза больше ущерба по делу. При этом они изложили следствию версию о том, что похищенное они истратили на взятки — это позволило им сохранить и деньги, и свободу.

Следствие просило арестовать депутата Белоусова по делу о взятке в 3 млрд рублей еще в марте 2019 года, однако суд отказал в аресте.