100-летний юбилей, поздравление от Минниханова: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 1 февраля

В Лаишевском районе Татарстана сегодня со 100-летним юбилеем поздравляли местную жительницу, вдову участника Великой Отечественной войны Марию Петровну Быченникову. «Пусть рядом всегда будут любящие родные и близкие, а дом всегда будет наполнен теплом и уютом!» — подписал фотографии с праздничного визита к женщине глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов сегодня встретился с руководителями налоговых, казначейских и финансовых органов управления. На встрече обсудили итоги социально-экономического развития муниципалитета в 2020 году и планы на текущий год, сообщил в своем instagram-аккаунте Иванов.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев опубликовал в своем Instagram поздравительную телеграмму от президента Татарстана Рустама Минниханова: местный сельскохозяйственный производственный кооператив им. Вахитова достиг высоких показателей по объемам производства молока.

Продуктивной рабочей недели и отличного настроения своим подписчикам в Instagram сегодня пожелал глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров. «Доброе утро! Хәерле иртә! Ырӑ ир пултӑр!» — написал он в описании к фотографии зимнего пейзажа.

Татьяна Демина