В составе Казанской епархии учредили Елабужское викариатство

В Татарстане в границах Елабужского благочиния Казанской епархии создано Елабужское викариатство. Соответствующее постановление принял митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в соответствии с положением о епархиальных викариатствах РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.



В его состав вошли приходы Казанской епархии, расположенные на территории Елабужского, Менделеевского и Агрызского районов Татарстана, а также Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управляющим викариатством стал викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий. Главным храмом викариатства будет собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Елабуге.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был назначен главой Татарстанской епархии 8 декабря. Уже 14 декабря он провел первое богослужение в Казани. Оно прошло в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Осенью прошлого года добровольцы готовились законсервировать храм в честь пророка Божия Илии в селе Гари Елабужского района.



Татьяна Леухина