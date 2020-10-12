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В Елабужском районе Татарстана планируют законсервировать заброшенную церковь

10:54, 12.10.2020 1
В Елабужском районе Татарстана планируют законсервировать заброшенную церковь
Фото: tatmitropolia.ru

В селе Гари Елабужского района добровольцы готовятся законсервировать храм в честь пророка Божия Илии. Это поможет предотвратить его дальнейшее разрушение.

«В Елабужском районе требуют реставрации восемь храмов. В их число входит и неплохо сохранившийся Ильинский храм. Там нужно отремонтировать кровлю», — сообщил отец Илия.

Фото: tatmitropolia.ru

В храме летом провели генуборку, в планах перекрытие кровли профлистом, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:59
    Осквернённый Храм Божий - позор для всех нас.
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