В Елабужском районе Татарстана планируют законсервировать заброшенную церковь

В селе Гари Елабужского района добровольцы готовятся законсервировать храм в честь пророка Божия Илии. Это поможет предотвратить его дальнейшее разрушение.

«В Елабужском районе требуют реставрации восемь храмов. В их число входит и неплохо сохранившийся Ильинский храм. Там нужно отремонтировать кровлю», — сообщил отец Илия.

Фото: tatmitropolia.ru

В храме летом провели генуборку, в планах перекрытие кровли профлистом, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.