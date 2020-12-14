Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел первое богослужение в Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел первое богослужение в Казани. Оно прошло в Благовещенском соборе Казанского кремля и транслировалось на портале «Православие в Татарстане».

В Казань Кирилл прибыл сегодня. Он был назначен главой Татарстанской епархии 8 декабря.

Митрополит Кирилл родился в мае 1961 года. С октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире. В 1998 году стал епископом Богородицким. 6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.

Предыдущий митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер 20 ноября на 74-м году жизни. В понедельник, 23 ноября, его похоронили на территории Казанского Богородицкого монастыря.