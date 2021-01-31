Прокуратура начала проверку после нападения на сотрудника ГИБДД в Казани

В Казани задержали двух участников несанкционированной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые напали на сотрудника ГИБДД. Прокуратура начала проверку случившегося.

Инцидент произошёл сегодня, напротив дома №42 по улице Лево-Булачная. Несколько человек перегородили дорогу машинам и мешали им проехать. Инспектор ДПС попросил демонстрантов покинуть проезжую часть, однако они проигнорировали требования полицейского. Сотрудник ГИБДД решил их задержать. В этот момент группа молодых людей навалилась на инспектора и оказала сопротивление.



Личности нападавших установили, их задержали. Молодым людям по 24 года. Сейчас они находятся в отделе полиции.

Фото: Максим Платонов

На видеозаписи, которая распространилась в соцсетях видно, как инспектор ДПС пытается остановить молодого человека и падает с ним на землю. К ним подбегают несколько мужчин в гражданском, начинается потасовка. Инспектор пытается встать, но теряет равновесие и падает вновь. Парень в это время убегает. Затем полицейский встает и бежит в его сторону.

«Прокуратурой Вахитовского района Казани начата проверка, по результатам которой будет принято решение об уголовном преследовании тех, кто напал на представителя власти», — передает «Интерфакс».

Подробнее о том, как прошла вторая несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Казани — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина