В Челнах административные дела в отношении митингующих будут рассмотрены по видеосвязи
В Набережных Челнах в понедельник в суд поступило 36 административных дел в отношении участников несанкционированного митинга. Об этом говорится на сайте городского суда.
Сообщается, что дела об административных правонарушениях будут рассматриваться в режиме видео-конференц-связи.
Также сообщается, что два человека получили штрафы по 10 тысяч рублей. Один организатор привлечен к административному аресту на девять суток. Постановления суда в законную силу не вступили.
Ранее сообщалось, что в Вахитовский суд Казани поступило 270 материалов после воскресной акции.
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