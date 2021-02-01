В Челнах административные дела в отношении митингующих будут рассмотрены по видеосвязи

В Набережных Челнах в понедельник в суд поступило 36 административных дел в отношении участников несанкционированного митинга. Об этом говорится на сайте городского суда.

Сообщается, что дела об административных правонарушениях будут рассматриваться в режиме видео-конференц-связи.

Фото: Максим Платонов

Также сообщается, что два человека получили штрафы по 10 тысяч рублей. Один организатор привлечен к административному аресту на девять суток. Постановления суда в законную силу не вступили.

Ранее сообщалось, что в Вахитовский суд Казани поступило 270 материалов после воскресной акции.

Ольга Плешкова