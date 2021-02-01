Novotel подтвердил планы на отель в Казани

Казань назвали привлекательным городом для международных сетей

Казань оказалась в десятке городов, к которым сейчас проявляют наибольший интерес ведущие гостиничные операторы, говорится в исследовании международного агентства недвижимости Cushman & Wakefield. Столица Татарстана заняла шестое место с рейтингом 7,8, где максимум — 10,0 — у Москвы, далее идут Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток.



В исследовании также даются довольно оптимистичные оценки относительно влияния пандемии на проекты в гостиничном бизнесе: хоть 65% респондентов и говорят, что их проекты пострадали, почти столько же (67%) отмечают, что большая часть проектов продолжается без отклонений от графика. Также 78% респондентов указали, что пандемия COVID-19 не повлекла за собой значительных изменений в условиях гостиничных договоров.

В PR-службе Cushman & Wakefield не стали называть, какие именно гостиничные сети сейчас присматриваются к Казани, заявив лишь, что речь «о топовых международных и российских сетях». Пока же по недавним данным можно сказать, что рынок гостиниц в Казани по итогам пандемии сработал в минус по числу заведений: одна новая гостиница и восемь закрывшихся.

Однако «Реальное время» выяснило, что как минимум одна сеть действительно имеет подтвержденные планы на проект в Казани. В 2019 году СМИ сообщали о намерении Accor Group открыть отель на улице Козина в Ново-Савиновском районе Казани — тогда эта информация не нашла подтверждения.

Сегодня же генеральный директор Accor в России, Грузии, Украине и странах СНГ Алексис Деларофф подтвердил нашему изданию: компания действительно намерена открыть новый отель в Казани, именно в этом месте.

Новый отель будет относиться к сети Novotel — напомним, что Accor Group управляет несколькими сетями, одна из которых, Ibis Hotels, также имеет отель в Казани.

При этом, судя по заявлению Делароффа, Accor Group лишь предоставит франшизу сети — застройщиком же будет некий местный инвестор, имя которого в компании называть не стали.

«В 2019 году договор по Novotel не был подписан. С тех пор мы договор подписали, и могу подтвердить, что Novotel должен появиться в Казани. Что касается других проектов, то будем смотреть, что нам предлагают партнеры. Готовы расширить присутствие в Казани и Татарстане», — сообщил Деларофф.

«Сейчас номеров достаточно, чтобы весь входящий поток обслужить»



Однако следует отметить, что участники татарстанского гостиничного рынка скептически относятся к перспективам новых гостиничных проектов в Казани — такое мнение, в частности, выразила в разговоре с «Реальным временем» президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина. О проекте Accor Group информацией она располагала — но на уровне слухов на рынке гостеприимства, тем более что неофициально информация ходила еще с 2019 года.

— Большинство сетевых отелей в Казани были открыты еще до периода Универсиады. Это такой период был, когда гостиничный рынок был не насыщен, гостиницы были востребованы, в том числе и сетевые. Рынок был растущим, емкость номерного фонда могла себе позволить расширение, с учетом международный соревнований. Приросли не только сетевые отели, но и независимые, — вспоминает она историю рынка.

Сейчас же ситуация иная, отмечает Сафина.



— Сейчас же, с учетом ситуации с ковидом и что на сегодня у нас емкость номеров большая — их более восьми тысяч (если быть точными — 8 182 номера, — прим. ред.), и это достаточный фонд, чтобы входящий поток обслужить. Причем имею в виду крупный поток, который бывает во время международных соревнований. Встает вопрос, что делать вне этих соревнований. Если бы у нас постоянно был этот поток — соревнования, конференции, тогда можно было бы рассматривать рынок как растущий. Сейчас всего этого нет, и о росте говорить сложно. По загрузке Казань — это максимум 60% загрузки, в то время как в Москве и Питере этот показатель — 70—80%. И прибавьте меньшую стоимость номеров в сравнении с Москвой и Питером, меньшие сроки окупаемости. Это то, что характеризует наш рынок, — говорит эксперт.

Александр Артемьев