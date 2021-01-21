Россияне инвестировали около 600 млрд рублей в продукты с «мутной» структурой

Фото: Максим Платонов

Жители России инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой. Об этом рассказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Для регулятора был неожиданным приход практически 4 млн новых инвесторов-физлиц на фондовый рынок. Это было сопряжено с ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то есть продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Швецов заметил, что появились опасения относительно того, что ожидания граждан, которые приобрели подобные продукты, будут соответствовать действительности.

— С одной стороны появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой (до 600 млрд [рублей] мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан), создали опасения <…> относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности, — уточнил он.

В начале января Казань попала в число наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость, в том числе для арендного бизнеса.



Татьяна Леухина