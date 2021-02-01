В Казани планируют установить 2 тысячи фандоматов по приему тары

«РТ-Инвест» (входящий в госкорпорацию «Ростех») планирует расширить сеть фандоматов в Казани до двух тысяч. Об этом сообщается на сайте компании.

Программа по установке фандоматов в столице Татарстана «20-200-2000» переходит на следующий этап: сеть расширяется до 200 фандоматов, включая уличные модели.

Фото: РТ-Инвест

На третьем этапе проекта ожидается установка 2 тысяч фандоматов на территории всей Казани.

Напомним, первые в России фандоматы установили в 20 школах Казани. За год школьники собрали 6 тонн отходов.

Татьяна Леухина