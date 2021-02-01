В российском подразделении OBI сменился гендиректор
Кшиштоф Котовски стал новым руководителем российского подразделения сети гипермаркетов DIY-формата OBI. Он сменил Адама Росински на посту гендиректора в четырех компаниях, входящих в структуру сети.
Новый гендиректор назначен в ООО «Сделай своими руками — Казань», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками». Четвертой компанией стало ООО «Оби Прямой импорт и поставки», свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».
До недавнего времени всеми этими компаниями руководил Адам Росински. В СМИ он упоминался как гендиректор «OBI Россия». В этом качестве он, например, комментировал реновацию гипермаркета в Казани. Он должен открыться в отдельном здании осенью этого года.БизнесРозничная торговля Татарстан
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