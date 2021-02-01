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Косецкая из Татарстана стала шестой в финале Мирового тура по бадминтону

14:00, 01.02.2021
Косецкая из Татарстана стала шестой в финале Мирового тура по бадминтону
Фото: twitter.com

В воскресенье, 31 января, в Таиланде завершился финал Мирового тура по бадминтону.

Представительница Татарстана Евгения Косецкая заняла итоговое шестое место в одиночном разряде среди женщин. Первенствовала в финале Тай Цу Инь из Тайваня.

Косецкая стала первой россиянкой, пробившейся в финал Мирового тура.

В парном разряде у мужчин на пятой строчке финишировали Владимир Иванов и Иван Созонов.

Напомним, Косецкая была признана лучшей спортсменкой Татарстана по итогам 2020 года.

Спорт
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