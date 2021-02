Косецкая из Татарстана стала шестой в финале Мирового тура по бадминтону

В воскресенье, 31 января, в Таиланде завершился финал Мирового тура по бадминтону.

Представительница Татарстана Евгения Косецкая заняла итоговое шестое место в одиночном разряде среди женщин. Первенствовала в финале Тай Цу Инь из Тайваня.

Косецкая стала первой россиянкой, пробившейся в финал Мирового тура.

Evgeniya Kosetskaya became the first Russian singles player to qualify for the season finale as she placed seventh in the list of eligible players for the HSBC BWF World Tour Finals.#HSBCbadminton #BWFWorldTourFinalshttps://t.co/oYCIWEBB2O