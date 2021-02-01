Тренер «Ак Барса»: «В матче с «Трактором» все может решиться в неравных составах»

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча против челябинского «Трактора» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Челябинске состоится сегодня и начнется в 17.00 по мск.

«Трактор» — очень организованная команда, играет в быстрый хоккей, делает акцент на контратаках. Есть хоккеисты, способные создать моменты и забить гол. В команде хорошо работает тренерский штаб, поэтому все наши матчи с «Трактором» были сложными. Просто нам не будет, и мы настраиваемся на борьбу», — сказал Перов.

По мнению тренера казанцев, хоккеистам «Ак Барса» важно сократить количество потерь и лучше реализовать собственные моменты. Решающей станет игра в неравных составах, считает Перов.

«Нам нужно хорошо контролировать шайбу, постараться сократить количество потерь. Нужно реализовывать свои моменты, а также многое сегодня может решить игра в неравных составах», — приводит слова Перова пресс-служба казанцев.

В нынешнем сезоне команды встречались три раза, в которых две победы одержали хоккеисты «Трактора» (3:2 б, 2:1, 2:3 б). После 51 сыгранного матча «Ак Барс» набрал 80 очков и занимает первое место в КХЛ. «Трактор» с 60 набранными очками в 50 встречах лиги идет на пятой строчке Восточной конференции.

Напомним, ранее «Ак Барс» первым в сезоне в КХЛ гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.