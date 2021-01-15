«Ак Барс» первым в сезоне вышел в плей-офф КХЛ, обыграв дома «Авангард»
«Ак Барс» дома обыграл омский «Авангард» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Галиев, Педан и Лукоянов. У гостей единственный гол на счету Береглазова.
Капитанская красота! pic.twitter.com/5zmRzIfKIz— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 15, 2021
Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 72 очка и стал недосягаемым для девятой команды Восточной конференции.
Таким образом, казанцы стали первой командой в КХЛ в текущем сезоне, обеспечившей себе участие в Кубке Гагарина.
«Ак Барс» — «Авангард» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Береглазов (Зернов, Ковальчук, 3:07);
1:1 — Галиев (Петров, Юдин, 9:29);
2:1 — Педан (Да Коста, 27:00);
3:1 — Лукоянов (Глухов, Лямкин, 51:02).
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