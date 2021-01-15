«Ак Барс» первым в сезоне вышел в плей-офф КХЛ, обыграв дома «Авангард»

«Ак Барс» дома обыграл омский «Авангард» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Галиев, Педан и Лукоянов. У гостей единственный гол на счету Береглазова.

Благодаря этой победе «Ак Барс» набрал 72 очка и стал недосягаемым для девятой команды Восточной конференции.

Таким образом, казанцы стали первой командой в КХЛ в текущем сезоне, обеспечившей себе участие в Кубке Гагарина.

«Ак Барс» — «Авангард» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

0:1 — Береглазов (Зернов, Ковальчук, 3:07);

1:1 — Галиев (Петров, Юдин, 9:29);

2:1 — Педан (Да Коста, 27:00);

3:1 — Лукоянов (Глухов, Лямкин, 51:02).