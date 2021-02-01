В 2020 году в Татарстане 35 объектов для молодежи подвергли реновации — на это ушло 3 млрд рублей

В рамках внедрения новых подходов в работе с молодежью акцент был сделан на реновацию подростковых клубов, оздоровительных лагерей и молодежных центров. В капремонт этих объектов из бюджета Татарстана было инвестировано больше 3 млрд рублей, деньги пошли на 35 объектов. Об этом сообщил глава министерства по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на итоговой коллегии.

В Казани — это круглогодичный лагерь «Молодежный», в Бугульме создан один из крупнейших в России лагерь, специализированный под потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил Фаттахов, историческим событием можно назвать появление в Нижнекамске «Артека», который появился на базе лагеря «Кама» и принял уже более 650 участников в рамках профильных смен.

Работа в этом направлении будет продолжена в 2021 году — на очереди 9 лагерей с объемом финансирования более 1 млрд рублей.

Напомним, Минмолодежи Татарстана планирует разработать стандарт работы подростковых клубов.