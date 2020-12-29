Минмолодежи Татарстана планирует разработать стандарт работы подростковых клубов

Фото: Людмила Губаева

Приоритетное направление работы Минмолодежи Татарстана на 2021 год — работа с подростками и все, что с ними связано. Так, министерство планирует разработать стандарт работы подростковых клубов.

«Танцует он кое-как — пусть танцует. В футболе еле по мячу попадает — пусть играет! Поет как-то — пусть поет, и Аллага шекер. Лишь бы он был занят, был в нашей орбите!» — сказал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Также в приоритете — развитие новой системы психологических служб для помощи подростков, что является межведомственной задачей. Минмол же ставит для себя задачу максимально занять подростков по месту их жительства.

Ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.