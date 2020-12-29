Новости общества

17:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минмолодежи Татарстана планирует разработать стандарт работы подростковых клубов

16:05, 29.12.2020
Минмолодежи Татарстана планирует разработать стандарт работы подростковых клубов
Фото: Людмила Губаева

Приоритетное направление работы Минмолодежи Татарстана на 2021 год — работа с подростками и все, что с ними связано. Так, министерство планирует разработать стандарт работы подростковых клубов.

«Танцует он кое-как — пусть танцует. В футболе еле по мячу попадает — пусть играет! Поет как-то — пусть поет, и Аллага шекер. Лишь бы он был занят, был в нашей орбите!» — сказал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Также в приоритете — развитие новой системы психологических служб для помощи подростков, что является межведомственной задачей. Минмол же ставит для себя задачу максимально занять подростков по месту их жительства.

Ранее Фаттахов пообещал защищать представителей ЛГБТ-сообщества.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем