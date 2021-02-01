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Общество

В Казани обсудили создание искусственного берега возле «Ривьеры»

10:27, 01.02.2021 1
В Казани обсудили создание искусственного берега возле «Ривьеры»
Фото: Максим Платонов

В Казани обсудили создание искусственного земельного участка возле «Ривьеры». Там планируют создать участок площадью 5,56 га для строительства концертного зала, причем больше 3 га займет парк горизонтов по проекту архитектора из Франции Мишеля Пена.

Проект предусматривает отсыпку 3540 тысяч кубометров грунта. Предварительно, его доставят либо на баржах, либо на КАМАЗах.

Фото: Teamsky / skyscrapercity.com


На работы по созданию берега уйдет 2,5—3 месяца, их планируют провести в 2021 году. Разработчики обещают, что это не повлияет на шумовое загрязнение, а ущерб водно-биологическим ресурсам будет компенсирован последующим зарыблением — выпуском почти 150 тыс. мальков стерляди весом 3 грамма.

Напомним, что развлекательный комплекс «Ривьера» выкупил миллиардер-рыбопромышленник.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Ничего там намывать не нужно,а существующий участок нужно довести до уровня хорошей Спортплощадки(таковая есть частично уже и в настоящее время)и места прогулок для многотысячного населения.Уже от намытого песка страдает вся округа.Кто-то непонятно каким образом "хапнул" и этот кусок,а ему всё мало.
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