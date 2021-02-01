В Казани обсудили создание искусственного берега возле «Ривьеры»
В Казани обсудили создание искусственного земельного участка возле «Ривьеры». Там планируют создать участок площадью 5,56 га для строительства концертного зала, причем больше 3 га займет парк горизонтов по проекту архитектора из Франции Мишеля Пена.
Проект предусматривает отсыпку 3540 тысяч кубометров грунта. Предварительно, его доставят либо на баржах, либо на КАМАЗах.
На работы по созданию берега уйдет 2,5—3 месяца, их планируют провести в 2021 году. Разработчики обещают, что это не повлияет на шумовое загрязнение, а ущерб водно-биологическим ресурсам будет компенсирован последующим зарыблением — выпуском почти 150 тыс. мальков стерляди весом 3 грамма.
Напомним, что развлекательный комплекс «Ривьера» выкупил миллиардер-рыбопромышленник.
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