В Казани обсудили создание искусственного берега возле «Ривьеры»

Фото: Максим Платонов

В Казани обсудили создание искусственного земельного участка возле «Ривьеры». Там планируют создать участок площадью 5,56 га для строительства концертного зала, причем больше 3 га займет парк горизонтов по проекту архитектора из Франции Мишеля Пена.

Проект предусматривает отсыпку 3540 тысяч кубометров грунта. Предварительно, его доставят либо на баржах, либо на КАМАЗах.

Фото: Teamsky / skyscrapercity.com



На работы по созданию берега уйдет 2,5—3 месяца, их планируют провести в 2021 году. Разработчики обещают, что это не повлияет на шумовое загрязнение, а ущерб водно-биологическим ресурсам будет компенсирован последующим зарыблением — выпуском почти 150 тыс. мальков стерляди весом 3 грамма.

Напомним, что развлекательный комплекс «Ривьера» выкупил миллиардер-рыбопромышленник.

Ольга Плешкова