В Казани запустили пилотную версию приложения для общения жителей, предпринимателей и государства

В Московском и Ново-Савиновском районах Казани запустили пилотную версию цифрового сервиса «Локоло». Скачать приложение можно в AppStore и Google Play, говорится на сайте Минцифры РТ.

К новому сервису уже подключено 132 дома. Жители смогут там выдвинуть инициативу по облагораживанию двора и отслеживать ее статус, вместе с другими собственниками создать коллективный запрос для управляющей компании и получить моментальный ответ, отправить в чат-бот показания счетчиков, вывесить объявление для соседей на виртуальную доску.

Бизнес сможет привлечь новых клиентов при помощи инструментов гиперлокальности, разрабатывать персонифицированный оффер для местной аудитории и получать обратную связь. Власти же смогут оперативно информировать жителей об обновлениях и происшествиях, принимать показания счетчиков и проводить собраний собственников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полноценный запуск платформы в республике должен состояться в первом полугодии 2021 года.

Ранее сообщалось, что на подготовку приложения «Я — гражданин» с похожим функционалом, одного из «суперсервисов», разрабатываемых под патронажем Минцифры Татарстана, потратят не менее 42 млн рублей. Предполагалось, что оно «объединит на одной платформе жителей, местный бизнес и государство» и будет своего рода инструментом для решения проблем локальных сообществ в пределах, например, одного двора.