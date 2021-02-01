В 2020 году казанские сотрудники МЧС спасли 285 человек

В 2020 году единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) при Управлении гражданской защиты исполкома Казани обработала более 321,7 тыс. вызовов. Звонки спасателям уберегли жизни 285 человек, из них 51 ребенка. Еще 567 гражданам оказана помощь.

В прошлом году проведена модернизация системы мониторинга инженерных сооружений казанских объектов. Оборудование на ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ПАО «Казаньоргсинтез» перепрограммируется и готовится к проведению испытаний и запуску в эксплуатацию. Такую же систему планируют для инженерных сооружений ООО «Диар», для контроля еще четырех объектов.

Фото: kzn.ru

Службы гражданской обороны провели 472 тактических учения и штабных тренировок. В 25 нештатных аварийно-спасательных формирования ГО (НАСФ) входят 311 аттестованных человек, подготовлены 17 территориальных нештатных формирований гражданской обороны (НФГО) и 420 НФГО организаций, в которых задействовано 3131 человек.

Проведено 13 тренировок организации радиационной, химической и бактериологической защиты населения с развертыванием эвакуационных пунктов и пунктов выдачи средств защиты. Также была проверена готовность защитных сооружений в ОАО «Казанские электрические сети» и АО «Татэнерго».



Ранее сообщалось, что пик пожаров в Казани пришелся на месяцы самоизоляции.

Ольга Плешкова