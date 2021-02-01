Пик пожаров в Казани пришелся на месяцы самоизоляции

Количество пожаров в Казани в 2020 году снизилось на 13% по сравнению с 2019 годом. Всего на территории города зарегистрировано 1 134 пожара.

Из общего количество возгораний 758 произошли в жилом секторе. 376 раз пожарные выезжали на тушение сухой травы и мусора. Пожарные смогли спасти 91 человека. На пожарах пострадали 50 человек, погибли 25.

Фото: МЧС РТ

Больше всего пожаров произошло в период с марта по июнь. За это время зарегистрировано 588 пожаров, в том числе на тушение твердых бытовых отходов пожарные выезжали 239 раз, сухой травы — 101 раз.

Ранее «Реальное время» опубликовало материал, как самоизоляция изменила статистику трагических происшествий в Татарстане.

Ольга Плешкова