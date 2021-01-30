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«Ак Барс» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

19:55, 30.01.2021
«Ак Барс» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома обыграл китайский «Куньлунь» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе казанцев отметились Артем Галимов, Даниил Журавлев и Тревор Мерфи. Единственный гол гостей состоялся усилиями Алексея Торопченко.

Благодаря этой победе команда Дмитрия Квартальнова набрала 80 очков и продолжает лидировать в Восточной конференции.

«Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 Галимов (Лямкин, 19:29);
2:0 Журавлев (Воронков, Яруллин, 39:13);
2:1 Торопченко (Шашков, 50:19);
3:1 Мерфи (Зарипов, 55:49).

СпортХоккей
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