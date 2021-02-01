Стало известно, какие изменения в законах ждут Россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступает в силу ряд законов, среди которых индексация соцвыплат, изменения правил тюнинга автомобилей и борьба с недостоверной информацией в соцсетях. Об этом сообщает «РИА Новости».



С февраля размер социальных выплат вырастет на 4,9% — индексацию определили из расчета уровня инфляции за предыдущий год. Так, увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) от ПФР и входящий в нее набор социальных услуг (до 1 211 рублей 66 копеек в месяц). Вырастет пособие родственникам на погребение умершего пенсионера — до 6 424,98 рублей. Выплату можно получить, если пенсионер не работал.

Новые правила коснутся тюнинга авто — теперь водителям нельзя изменять конструкцию машины, если в специальном реестре нет заключения испытательного центра и протокола проверки.

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Штрафы за распространение противоправной и ложной информации грозят владельцам платформ с посещаемостью более 500 тысяч человек в сутки. Теперь владелец публичной сети обязан создать в России представительство, вносить реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. По заявлению пользователей будет нужно удалять данные, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля увеличится размер социальных пособий.