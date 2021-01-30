В России увеличится размер социальных пособий

С 1 апреля 2020 года в России увеличится на 4,9% размер социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, коэффициент индексации 1,049 предусмотрен для для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, гражданам, пострадавшим на производстве. Также предусмотрено увеличение некоторых выплат семьям с детьми, таких как единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Фото: realnoevremya.ru

Индексация социальных выплат проводится один раз в год исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом порядке выплаты больничных.

Ольга Плешкова