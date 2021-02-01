Новости общества

03:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах в одной из квартир найдено тело молодого мужчины

03:28, 01.02.2021
В Челнах в одной из квартир найдено тело молодого мужчины
Фото: Илья Репин

В Набережных Челнах в одной из квартир поселка ГЭС найдено тело 24-летнего парня.

Тревожное сообщение спасателям поступило от женщины. Заявительница сообщила, что в квартире лежит молодой человек без сознания. У женщины был ключ, однако замок заело и она не смогла открыть дверь.

Прибывшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело молодого человека. Причину смерти установят в результате экспертизы, сообщают «Вести КАМАЗа».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем