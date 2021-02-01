В Челнах в одной из квартир найдено тело молодого мужчины
В Набережных Челнах в одной из квартир поселка ГЭС найдено тело 24-летнего парня.
Тревожное сообщение спасателям поступило от женщины. Заявительница сообщила, что в квартире лежит молодой человек без сознания. У женщины был ключ, однако замок заело и она не смогла открыть дверь.
Прибывшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело молодого человека. Причину смерти установят в результате экспертизы, сообщают «Вести КАМАЗа».
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