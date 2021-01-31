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Правительство направит 1,1 миллиарда на выплаты медикам за выявление онкологии

10:24, 31.01.2021
Правительство направит 1,1 миллиарда на выплаты медикам за выявление онкологии
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России направит 1,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, выявившим онкологию. Информация опубликована на сайте Кабмина.

Доплаты за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра медики получают с 2020 года. За каждый подтвержденный случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование. В свою очередь, больница выплачивает деньги сотруднику.

Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 52 млрд рублей на выплаты медикам.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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