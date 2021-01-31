Правительство направит 1,1 миллиарда на выплаты медикам за выявление онкологии
Правительство России направит 1,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, выявившим онкологию. Информация опубликована на сайте Кабмина.
Доплаты за выявление онкологии во время диспансеризации или профосмотра медики получают с 2020 года. За каждый подтвержденный случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование. В свою очередь, больница выплачивает деньги сотруднику.
Ранее сообщалось, что правительство выделит свыше 52 млрд рублей на выплаты медикам.
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