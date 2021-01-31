Сегодня в Татарстане выявлено 87 новых случаев коронавируса

Сегодня в Татарстане выявлено 87 новых случаев коронавируса. Среди них один завозной, 86 — контактные, сообщает оперштаб РТ.

В больницы госпитализирован 31 человек, 56 пациентов лечатся дома.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. В категории от 18 до 30 лет числятся 12 человек, от 30 до 50 — 21 человек. 18 заболевшим — от 50 до 60 лет, 23-м — от 60 до 70 лет. Восемь человек числятся в категории от 70 до 80 лет. От 80 до 90 лет троим заболевшим.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани выявлены 38 новых случаев. В Набережных Челнах — шесть, по пять человек в Зеленодольском и Нурлатском районах. По трое пациентов в Актанышском, Бугульминском, Высокогорском, Нижнекамском районах. По двое — в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Арском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Тетюшском, Тукаевском районах РТ

На 31 января в Татарстане выявлено 16 046 случаев COVID-19. За весь период выздоровели 12 525 человек, в том числе 95 за минувшие сутки.



Ольга Плешкова