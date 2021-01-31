МИД России потребовал от США перестать вмешиваться во внутренние дела страны

МИД России потребовал от США перестать вмешиваться в дела страны. Об этом пишет RT со ссылкой на страницу российского ведомства в Facebook.

В МИД заметили, что вмешательство США во внутренние дела России — доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывы к несанкционированным акциям, которые размещаются на интернет-платформам, подконтрольных Вашингтону.

Фото: wikimedia.org

В российском ведомстве считают, что действия США, направленные на поощрение несанкционированных акции, — часть стратегии сдерживания России.

Сегодня Роскомнадзор объявил об удалении фейков о митингах в соцсетях. А вчера ведомство направилл в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.



Татьяна Леухина