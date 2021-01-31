Кабмин выделил более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности

Кабмин направит Фонду социального страхования (ФСС) более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале текущего года.

Как отметили в пресс-службе Кабмина РФ, из-за пандемии коронавируса нагрузка на фонд возросла. Для поддержания его сбалансированности было принято решение выделить дополнительные средства.

Вчера Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля 2021 года в России увеличится на 4,9% размер социальных пособий. Это коснется выплат, предусмотренных инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, гражданам, пострадавшим на производстве. Также предусмотрено увеличение некоторых выплат семьям с детьми, таких как единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.



Татьяна Леухина