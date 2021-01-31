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Кабмин выделил более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности

15:24, 31.01.2021
Кабмин выделил более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин направит Фонду социального страхования (ФСС) более 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в первом квартале текущего года.

Как отметили в пресс-службе Кабмина РФ, из-за пандемии коронавируса нагрузка на фонд возросла. Для поддержания его сбалансированности было принято решение выделить дополнительные средства.

Вчера Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля 2021 года в России увеличится на 4,9% размер социальных пособий. Это коснется выплат, предусмотренных инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России, гражданам, пострадавшим на производстве. Также предусмотрено увеличение некоторых выплат семьям с детьми, таких как единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика
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