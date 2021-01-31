В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией

Министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что Евросоюзу нужно вести диалог с Россией, а не пытаться от нее отгородиться, несмотря на все различия. Об этом он написал в статье, подготовленной для издания Spiegel.

По его словам, Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой. Многие международные конфликты, например, на Украине, в Белоруссии, Сирии, Ливии, можно решить при сотрудничестве с Россией. Это касается и глобальных проблем, таких как изменение климата или борьба с пандемией.

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Политик считает, что диалог с Москвой должен быть честным. В отношениях с Россией Европа должна выступать «единым и решительным фронтом».



На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. От ЕС требуется «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и усилить ограничительные меры против Москвы.