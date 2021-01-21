Европарламент принял антироссийскую резолюцию

Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. От ЕС требуется «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и усилить ограничительные меры против Москвы.

За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Стоит отметить, что резолюции по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Но другие институты Евросоюза должны прислушиваться к его мнению.

Фото: wikimedia.org

В документе предлагается разработать новую стратегию в отношении России, которая будет поддерживать гражданское общество, передает «РИА Новости».

О планах остановить строительство «Северного потока — 2» из-за ареста Навального стало известно еще вчера. По данным СМИ, санкции могут быть направлены против «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Навального», а также ответственных за «нападения» на оппозицию, российских олигархов, «членов близкого круга» президента России Владимира Путина, а также «медиапропагандистов». Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов там.



Татьяна Леухина