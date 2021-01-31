Максим Шевченко обратился через «Реальное время» к полицейским с призывом не применять жестокость к демонстрантам

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Журналист Максим Шевченко, которого недавно задержали на несанкционированной акции в Казани, рассказал корреспонденту «Реального времени», как оказался в столице Татарстана, и обратился к сотрудникам полиции.

Он рассказал, что его тут же отпустили. В Казани он находится с четверга по приглашению Ассоциации мусульман-предпринимателей для прочтения лекции и проведения семинаров.



— Приехал сюда не для участия в протесте, а с интеллектуальными целями. Но люди вышли на улицы, я тоже как гражданин имею право пройтись по набережной Казанки. Я прошелся. Как гражданин я также имел право включить свой девайс и выйти в прямой эфир через свой youtube-канал. Я это сделал. И у меня есть право задавать вопросы людям, если они не против того, чтобы их снимали. В этот момент ко мне подошли сотрудники полиции, взяли меня под руки и пригласили пройти с ними. Потом, правда, к ним подошли люди в штатском и попросили меня отпустить. Меня же знают в Татарстане. И они меня отпустили.

Фото: Максим Платонов





Шевченко обратился к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой жестко не задерживать протестующих:



— Сейчас через «Реальное время» я обращаюсь к сотрудникам полиции: пожалуйста, не применяйте жестокость! Я прекрасно понимаю, что вам необходимо исполнять приказы. Все говорят, что в Казани жестокости не было, в отличие от других городов. Надеюсь, так будет и впредь. Я считаю, что люди имеют полное право ходить по улицам своего родного города, своей республики. Они имеют полное право заявить свое недовольство действиями власти, говорить, что они думают, вести электронные трансляции и звонить кому хотят. Это их полное и абсолютное право, гарантированное Конституцией. Поверьте, я поговорил с несколькими людьми, и ни один из них не сказал, что он выходит за Навального. Один молодой человек сказал, что он вышел, потому что действиями власти унижен международный статус страны. Это ведь суперпатриотическая позиция, не правда ли? Мужчина средних лет сказал, что ему надоели коррупция, произвол и беззаконие. Одна старушка обращалась к сотрудникам полиции: «Что же вы делаете? Вы же тоже наши дети». Еще люди говорили, что нарушены принципы национальных прав татарского народа, принципы федерализма. Мне кажется, повестка понятна, и я ее ясно высказал в ролике.

Фото: Максим Платонов

Журналист считает, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным лишь стала катализатором протестов против всех проблем. Власть, по его мнению, отвечает на это лишь арестами и дубинками, а не реформами.

— Надеюсь, что Татарстан, который всегда демонстрировал единство позиции, продолжит в том же духе, а провокаторы извне не спровоцируют актов насилия на улицах Казани и других российских городов. Я считаю, что протест справедливый, законный. Граждане имеют право ходить по улицам своих городов, говорить, что думают, и вести трансляции об этом. Это моя позиция, с которой меня невозможно столкнуть.

Ранее у Казанского кремля произошли массовые задержания митингующих.