В Казани ненадолго задержали журналиста Максима Шевченко

В Казани ненадолго задержали журналиста Максима Шевченко. Видео задержания появилось в Телеграм-каналах. Сейчас Шевченко уже отпущен.

На кадрах видно, что журналиста ведут под руки сотрудники ОМОН. Он не сопротивляется, и говорит им, что готов идти добровольно.

Фото: кадр видео ТГ-канала

По оценкам корреспондента, в шествии принимают участие около 500 человек. Большинство из них — молодые люди. Идут спокойно, мирно, однако полиция периодически выхватывает из толпы пару человек и отводят. Но не в автозаки — на улицах стоят пассажирские красные автобусы, туда заводят задержанных.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», сейчас митингующие дошли до Кремля. По всему пути к Кремлю стояли полицейские заграждения, народ распределялся по параллельным улицам, от Колхозного рынка. У Кремля оказались кордоны полиции, молодых людей из толпы начали бить резиновыми дубинками.

Ранее митингующие были разогнаны с площади Камала.

Ольга Плешкова