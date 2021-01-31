Ракетный корабль «Грайворон», разработанный в Зеленодольске, вошел в состав Черноморского флота
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон», разработанный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А.М. Горького, вошел в состав Черноморского флота. Об этом сообщается на сайте завода.
Церемония поднятия Военно-морского флага на малом ракетном корабле «Грайворон» прошла 30 января. Перед церемонией Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила в присутствии членов экипажа.
Экипаж МРК «Грайворон» в феврале 2021 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
Ранее Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», вошел в программу строительства речных судов на условиях льготного лизинга, запущенного федеральными властями в этом году.
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