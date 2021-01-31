В Казани силовики разогнали митинг на площади Камала
Митинг на площади Камала в Казани разогнали силовики. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Сообщается, люди прыгают через ограждения, площадь оцеплена сотрудниками ОМОН с металлическими щитами.
По подсчетам корреспондента, задержаны около пяти человек.
На месте был замечен активист Искандер Ясавеев. Сейчас он уже покинул площадь.
Большое шествие ушло на Право-Булачную улицу, люди спокойно перешли через дорогу по сигналу светофора.
Ранее «Реальное время» сообщило о первых задержаниях на митинге.
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