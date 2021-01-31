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В Казани силовики разогнали митинг на площади Камала

12:37, 31.01.2021
В Казани силовики разогнали митинг на площади Камала
Фото: realnoevremya.ru

Митинг на площади Камала в Казани разогнали силовики. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Сообщается, люди прыгают через ограждения, площадь оцеплена сотрудниками ОМОН с металлическими щитами.

Фото: realnoevremya.ru

По подсчетам корреспондента, задержаны около пяти человек.

На месте был замечен активист Искандер Ясавеев. Сейчас он уже покинул площадь.

Фото: realnoevremya.ru

Большое шествие ушло на Право-Булачную улицу, люди спокойно перешли через дорогу по сигналу светофора.

Ранее «Реальное время» сообщило о первых задержаниях на митинге.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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