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В Уфе власти решили отвлечь горожан от митингов бесплатным концертом Элвина Грея

11:34, 31.01.2021 2
В Уфе власти решили отвлечь горожан от митингов бесплатным концертом Элвина Грея
Фото: Дмитрий Резнов

В Уфе людей отвлекают от митингов культурными мероприятиями. В городе проходит бесплатный концерт певца Элвина Грея.

Шоу пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром в Уфе. По данным СМИ, вместе с певцом на сцену выйдут Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, этно-проект Zainetdin и другие артисты.

Кроме этого, в Уфе пройдет рэп-фестиваль «Молодость Fest».

Ранее лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:40
    С концерта на митинг не пойдут ?
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    Анонимно 11:47
    С таких помимо штрафа и за концерт потребуют ?
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