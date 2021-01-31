В Уфе власти решили отвлечь горожан от митингов бесплатным концертом Элвина Грея

Фото: Дмитрий Резнов

В Уфе людей отвлекают от митингов культурными мероприятиями. В городе проходит бесплатный концерт певца Элвина Грея.

Шоу пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром в Уфе. По данным СМИ, вместе с певцом на сцену выйдут Рустам Гиззатуллин, Раиль Уметбаев, Зилия Бахтиева, Алтынай Валитов, МС Баш, этно-проект Zainetdin и другие артисты.

Кроме этого, в Уфе пройдет рэп-фестиваль «Молодость Fest».

Ранее лейбл Элвина Грея оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер на концерте в Казани.

Ольга Плешкова