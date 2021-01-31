Главное о коронавирусе на 31 января: 70 млн россиян в очереди на прививку, у ковида новый симптом
Что будет, если переболеют все
В Татарстане сегодня выявлено 87 заболевших коронавирусом. Всего на 31 января в Татарстане зафиксировано 16 046 случаев COVID-19.
- Пять случаев смерти подтвердились в Татарстане. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщина 1958 года рождения и четверо мужчин — 1938, 1944, 1948 и 1953 года рождения.
- Правнук ректора Казанского императорского университета, один из самых известных американских вирусологов, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков заявил, что при том уровне смертности, который сейчас наблюдается от COVID-19 (в среднем в районе 1 процента), можно посчитать, что если все население земного шара переболеет, то умрут порядка 70 млн человек. Ответом является вакцинация.
- Трое татарстанских яхтсменов, совершающих кругосветное путешествие, застряли на ковидном карантине в островном государстве Вануату. Их вопросом занимается консульская миссия России в Австралии.
В России должны привить 70 млн человек
За последние сутки в России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 040 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 850 439 человек, а выздоровевших — до 3 300 004 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 485 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 73 182 человека.
- В Москве на вакцинацию от коронавируса записались 500 тысяч человек. Из них 300 тысяч уже получили прививку, сообщил Сергей Собянин.
- Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посоветовал россиянам носить маски и после завершения пандемии коронавируса. Он отметил, что в сентябре наблюдается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Эта инфекция, по мнению Онищенко, даже тяжелее, чем COVID-19.
- Военные медики из Санкт-Петербурга выяснили, что лечить пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров — эффективнее, чем плазмой переболевших. В качестве доноров подходят лица с высоким содержанием в крови антител — около 10% от всех привитых.
- Президент России Владимир Путин поручил привить почти 70 млн россиян. Прививочная кампания от коронавируса должна быть не меньше прививочной кампании от гриппа.
«Британский» коронавирус добрался до Японии
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 102 583 351 человек, 2 219 896 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 072 562). На второй строчке — Индия (10 746 174), на третьей — Бразилия (9 176 975), на четвертой — Великобритания (3 806 993). Россия занимает пятое место (3 790 265, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (439 439). За ними следуют Бразилия (223 945), Мексика (158 074) Индия (154 274) и Великобритания (105 777).
- В ДНР доставили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививка будет бесплатной. Подготовлено 32 пункта вакцинации, большинство из которых в Донецке и Макеевке. После прививки жители получат справку о вакцинации.
- В Японии обнаружили первый очаг заражения «британским» штаммом коронавируса. Выявлены 64 пациента.
- ВОЗ призвала страны делиться вакциной от коронавируса. В ВОЗ считают, что страны, у которых есть вакцина, должны организовать поставки препаратов задолго до полной вакцинации собственного населения.
- Минздрав Украины объявил о закупке вакцины компании Pfizer объемом 117 тыс. доз. Также страна закупит до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca и почти 2 млн доз у китайской компании Sinovac Biotech.
- В США приостановили реализацию плана по вакцинации от коронавируса 40 заключенных в тюрьме Гуантанамо, включая Халида Шейха Мохаммеда. Лидер республиканцев Кевин Маккарти отметил, что президент США Джо Байден не планирует начать «вакцинацию террористов раньше, чем большинства американцев».
- Эксперты ВОЗ посетили инфекционный госпиталь в Ухане, где лечили первых больных с коронавирусом. Они намерены найти первоисточник инфекции.
- В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Pfizer. Незадолго до этого был инфицирован один из его подчиненных.
- Британские медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка. В последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.
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