Главное о коронавирусе на 31 января: 70 млн россиян в очереди на прививку, у ковида новый симптом

Что будет, если переболеют все

В Татарстане сегодня выявлено 87 заболевших коронавирусом. Всего на 31 января в Татарстане зафиксировано 16 046 случаев COVID-19.



Пять случаев смерти подтвердились в Татарстане. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали женщина 1958 года рождения и четверо мужчин — 1938, 1944, 1948 и 1953 года рождения.

Правнук ректора Казанского императорского университета, один из самых известных американских вирусологов, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков заявил, что при том уровне смертности, который сейчас наблюдается от COVID-19 (в среднем в районе 1 процента), можно посчитать, что если все население земного шара переболеет, то умрут порядка 70 млн человек. Ответом является вакцинация.

Фото: stimul.online

Трое татарстанских яхтсменов, совершающих кругосветное путешествие, застряли на ковидном карантине в островном государстве Вануату. Их вопросом занимается консульская миссия России в Австралии.

В России должны привить 70 млн человек

За последние сутки в России выявили 18 359 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 040 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 850 439 человек, а выздоровевших — до 3 300 004 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 485 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 73 182 человека.



В Москве на вакцинацию от коронавируса записались 500 тысяч человек. Из них 300 тысяч уже получили прививку, сообщил Сергей Собянин.

Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посоветовал россиянам носить маски и после завершения пандемии коронавируса. Он отметил, что в сентябре наблюдается подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Эта инфекция, по мнению Онищенко, даже тяжелее, чем COVID-19.



Фото: pnp.ru

Военные медики из Санкт-Петербурга выяснили, что лечить пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров — эффективнее, чем плазмой переболевших. В качестве доноров подходят лица с высоким содержанием в крови антител — около 10% от всех привитых.

Президент России Владимир Путин поручил привить почти 70 млн россиян. Прививочная кампания от коронавируса должна быть не меньше прививочной кампании от гриппа.

«Британский» коронавирус добрался до Японии

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразился 102 583 351 человек, 2 219 896 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 072 562). На второй строчке — Индия (10 746 174), на третьей — Бразилия (9 176 975), на четвертой — Великобритания (3 806 993). Россия занимает пятое место (3 790 265, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (439 439). За ними следуют Бразилия (223 945), Мексика (158 074) Индия (154 274) и Великобритания (105 777).

В ДНР доставили первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививка будет бесплатной. Подготовлено 32 пункта вакцинации, большинство из которых в Донецке и Макеевке. После прививки жители получат справку о вакцинации.

Фото: mos.ru

В Японии обнаружили первый очаг заражения «британским» штаммом коронавируса. Выявлены 64 пациента.

ВОЗ призвала страны делиться вакциной от коронавируса. В ВОЗ считают, что страны, у которых есть вакцина, должны организовать поставки препаратов задолго до полной вакцинации собственного населения.

Минздрав Украины объявил о закупке вакцины компании Pfizer объемом 117 тыс. доз. Также страна закупит до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca и почти 2 млн доз у китайской компании Sinovac Biotech.

В США приостановили реализацию плана по вакцинации от коронавируса 40 заключенных в тюрьме Гуантанамо, включая Халида Шейха Мохаммеда. Лидер республиканцев Кевин Маккарти отметил, что президент США Джо Байден не планирует начать «вакцинацию террористов раньше, чем большинства американцев».

Фото: wikipedia.org

Эксперты ВОЗ посетили инфекционный госпиталь в Ухане, где лечили первых больных с коронавирусом. Они намерены найти первоисточник инфекции.

В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Pfizer. Незадолго до этого был инфицирован один из его подчиненных.

Британские медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка. В последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ольга Плешкова