«От COVID-19 могут умереть 70 млн человек. Лучше не ждать и привиться»

Интервью вирусолога из США. Часть I — о ковиде, потенциале третьей российской вакцины и слабых местах «Спутника»

«При том уровне смертности, который сейчас наблюдается от COVID-19 (в среднем в районе 1 процента), можно посчитать, что если все население земного шара переболеет, то умрут порядка 70 млн человек. Ответом является вакцинация», — рассуждает один из самых известных американских вирусологов, директор Центра глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ, правнук ректора Казанского императорского университета Константин Чумаков. В первой части интервью «Реальному времени» он рассказал о потенциале третьей российской вакцины от коронавируса, оценил опасность новых штаммов COVID-19 и обозначил слабые места «Спутника V».

«Мутации COVID-19 — не очень приятное развитие событий»

— Константин Михайлович, беседу хочется начать с того, как вы оцениваете опасность новых штаммов коронавируса. Ученые говорят о том, что британский штамм вдвое заразнее, чем прежние формы, а болезнь при нем проходит тяжелее и с большей летальностью. Насколько все же нам стоит опасаться прихода новых штаммов?

— Мутации COVID-19 — безусловно не очень приятное развитие событий. Но при этом вполне ожидаемое. Когда COVID-19 появился в конце 2019 года, он был не таким, как тот, который циркулировал в большей части 2020 года. Уже весной прошлого года вирус мутировал, и это позволило ему распространяться быстрее. Эти мутации затрагивают белок шипа, которым вирус прикрепляется к клетке. Поскольку этот коронавирус в природе раньше «жил» в летучих мышах, то, перейдя на человека, ему надо приспособиться, то есть найти самую удобную форму для этого шипа, чтобы она лучше подходила к человеческим клеткам. И такая адаптация постепенно происходит: возникают мутации. И если они приводят к тому, что вирус начинает распространяться быстрее, то, конечно, именно такая мутация будет отбираться. Это и произошло весной прошлого года.

Сейчас идет дальнейшая адаптация этого вируса к человеческим клеткам и возникают варианты вируса, несущие различные мутации, которые делают его более способным к размножению. В частности, несколько мутаций произошло в английском варианте, возник и вариант в Южной Африке. Мы про них знаем только то, что они размножаются лучше — то есть вирус распространяются быстрее. Насчет того, являются ли они более смертельными, пока непонятно. На этот вопрос очень трудно ответить — еще нет четких данных, которые бы на это указывали. А вот по поводу того, что новые штаммы распространяются быстрее — это, скорее всего, так. Потому что эти варианты переходят из страны в страну и постепенно становятся доминирующими и циркулирующими. А старые варианты постепенно исчезают.

«Постепенно вирус подбирает ключи к человеческой клетке»

— Принято считать, что новый вирус приспосабливается к хозяину — становится более заразным, но менее смертельным. Это нужно ему, чтобы легче распространяться. А в случае с коронавирусом этот процесс не столь очевиден? То есть новые штаммы считаются более заразными, и при этом, как полагают ученые, могут привести к большему количеству смертей. Или предполагаемая бОльшая летальность связана только с активным распространением вируса?

— Есть две разные тенденции, которые определяются совершенно разными механизмами приспособления. Естественно, как любое живое существо, вирус хочет размножиться как можно больше. Это закон Дарвина: кто размножается лучше — тот побеждает в эволюции. Особенно это заметно среди вирусов, только что перешедших с одного хозяина на другого. Чтобы вирус заразил клетку, надо, чтобы какой-то белок на его поверхности (в случае с коронавирусом это шип) провзаимодействовал с каким-то белком-рецептором на поверхности клетки человека (в случае с коронавирусом это белок ACE2). Эти белки у человека и летучей мыши разные. Вирус летучей мыши в процессе эволюции приспособился, и у него есть ключик, чтобы открывать мышиную клетку. Но этот ключик не очень подходит к человеческой клетке. Поэтому постепенно вирус подбирает ключи: то так попробует, то эдак. И закрепляется именно та мутация, которая создает самый подходящий ключик. Это естественный процесс адаптации к жизни на человеческих клетках. Постепенно этот процесс закончится, когда вирус найдет оптимальный ключик. И дальше, скорее всего, он меняться не будет — для такого изменения просто не будет движущей силы. Но в результате эволюции вирус приспособится и начнет размножаться лучше, чем сейчас.

А вот приведет ли это к большей патогенности и способности вызывать тяжелую болезнь, до сих пор не понятно. Может быть — да, а может быть, и нет. В стратегической перспективе, конечно, отберутся такие вирусы, которые не будут вызывать тяжелого течения болезни. Это закономерность для всех вирусов, которые переходят с одного хозяина на другой. Но это не произойдет одномоментно. На этот процесс уйдет много времени. Поэтому рассчитывать на то, что можно переждать, не стоит. Сейчас единственный разумный выход — вакцинация. Ждать, пока вирус ослабнет… В отдаленной перспективе так и произойдет. Но лучше на это не рассчитывать.

— Насколько отдалена такая перспектива ослабления вируса? Речь идет о десятилетиях?

— Должны пройти годы. За это время успеют переболеть все. При том уровне смертности, который сейчас наблюдается (в среднем в районе 1 процента от всех заболевших умирают), можно посчитать, что если все население земного шара переболеет, то умрут порядка 70 млн человек. Этого лучше не допускать. Ответом является вакцинация.

«Ответа на то, будет ли вакцинный иммунитет эффективен против нового штамма, пока нет»

— На ваш взгляд, вакцины от COVID-19, созданные еще до появления новых штаммов, будут способны защитить привитых от всех новых мутаций?

— Пока однозначного ответа на этот вопрос дать никто не может. Есть подозрение, что антигенная структура (то есть способность распознаваться антителами) у южноафриканского штамма изменена. Но у британского штамма, похоже, это не так — те антитела, которые вырабатываются в человеке на вакцины и на тот вирус, который раньше циркулировал, вполне его нейтрализуют. То есть с английским вариантом такой проблемы, похоже, нет. Зато есть определенные научные данные о том, что у многих переболевших COVID-19 нет антител, которые бы нейтрализовали южноафриканский штамм. Это настораживает. Но речь идет только о тех, кто переболел старым вариантом вируса, а не тех, кто был привит вакциной. Так что ответа на то, будет ли вакцинный иммунитет эффективен против нового штамма, пока нет. Но скоро будет, поскольку идут активные исследования.

— То есть скорее всего естественный иммунитет не будет эффективен против южноафриканского штамма, а с вакцинным есть надежда?

— Это тоже непонятно. Может быть, против нового варианта вируса иммунитет просто будет не столь эффективен, как против старого. Его способность нейтрализоваться такими антителами снижена. Но она не нулевая. Что будет с антителами, которые образовались в ответ на вакцину, пока неизвестно. Но этот момент прекрасно понимают все создатели вакцин. И некоторые компании уже начали подготовку вакцины, изготовленной из измененного варианта вируса. То есть если даже опасения подтвердятся, вакцина, эффективная уже против нового штамма, может быть создана достаточно быстро.

— Механизм прививки от COVID-19 будет схожим с механизмом прививки от гриппа?Каждый год циркулируют разные штаммы гриппа, и это учитывается при изготовлении вакцины…

— Потенциально в ситуации с коронавирусом может быть то же самое. Способность к быстрому изменению (антигенному дрейфу), которая есть у гриппа — достаточно редкое явление среди вирусов. Все остальные вирусные вакцины, изготовленные десятки лет назад, против вирусов, которые циркулировали еще в прошлом веке, остаются эффективными и поныне. Грипп — исключение. Будет коронавирус следовать модели гриппа или нет, пока непонятно. Теоретически — может. Особенно если продолжится такая эволюция коронавируса. Но слишком рано рассуждать об этом. Я лично надеюсь, что этого не произойдет. И через какое-то время коронавирус приспособится и на этом остановится.

«Многие врачи ждут как раз появления вакцины Центра Чумакова»

— Вы сами привились?

— Да, я привился вакциной производства Pfizer. В США пока разрешены две вакцины — Pfizer и Moderna. И они примерно одинаковые по эффективности.

— Сейчас на низком старте третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная в Центре имени вашего отца М. П. Чумакова. Ожидается, что уже в середине февраля будут получены документы о ее регистрации. Многие опасаются этой вакцины, сделанной на основе цельного вируса. Можете развеять опасения и объяснить механизм ее работы?

— Все три российские вакцины от коронавируса основаны на очень разных принципах. Вакцина «Спутник V» — это экспериментальная вакцина, основанная на аденовирусном векторе. То, что сделали в новосибирском «Векторе» — «ЭпиВакКорона» — вакцина пептидная. Она создана из химически синтезированных кусочков белка в надежде, что они вызовут иммунный ответ. Это тоже экспериментальная вакцина — аналогов в мире просто не существует. Если она окажется эффективной, это будет первая такая вакцина в истории. Обе эти вакцины вполне перспективные. Но они новые и сделаны на основе не совсем опробованных технологий.

Вакцина Центра Чумакова сделана на основе совершенно классического подхода. Вирус выращивается в биореакторе, потом очищается и его инактивируют — как правило, формалином. Это классический способ, опробованная технология. Вакцин, основанных на этом принципе, очень много. Поэтому многие надеются, что она окажется эффективной. Но пока не попробуешь, сказать точно нельзя. Пока не опубликованы данные относительно безопасности и эффективности этой вакцины. Я надеюсь, что она на уровне. Раз ее собираются регистрировать — видимо, получены хорошие результаты. Судя по всему, все идет нормально. Насколько мне известно, они готовят заявку на регистрацию — значит, у них есть, что предъявить регуляторным органам.

В принципе, эта вакцина должна быть хорошей. Я от многих врачей слышу, что они как раз ждут, когда появится именно она. Потому что это опробованный подход. В этой вакцине содержится весь набор белков, которые есть у коронавируса, поэтому иммунный ответ будет возникать не только против одного шипа, а против вируса целиком. Это, конечно, лучше, чем один шип. Потенциально эта вакцина может быть лучше, чем две другие. Но опять же, в этом надо убедиться — пока нет данных, чтобы с уверенностью об этом говорить.

Теоретически, еще одно ее преимущество может заключаться в том, что она будет не так реактогенна, потому что вирус убит. А при введении аденовирусной вакцины «Спутник V» происходит довольно активный процесс. Это хорошо для создания сильного иммунного ответа, но, с другой стороны, это может быть нехорошо с точки зрения усиленной реакции. К сожалению, пока про российские вакцины очень мало информации. Существуют только пресс-релизы и то, что просачивается в прессу. А достоверной проверенной научной информации опубликовано очень мало. Поэтому судить об этом практически невозможно. Но будем надеяться, что все будет в порядке.

«мРНК-вакцины более чистые, чем аденовирусные»

— На каких принципах сделаны самые популярные зарубежные вакцины производства Pfizer и AstraZeneca? Сильно ли они отличаются от российских, сделанных по разным подходам?

— И это правильно. Надо разные подходы пробовать. Неизвестно, какой из них окажется наиболее выигрышным. Вакцина AstraZeneca основана на том же принципе, что и «Спутник V». Но она сделана на основе другого аденовируса. Если «Спутник V» — на основе аденовируса человека, то вакцина AstraZeneca сделана на основе аденовируса шимпанзе, чтобы иммунитет к человеческому вирусу не препятствовал эффективности вакцины. Она сейчас применяется в Англии, Индии и Австралии. Но ее не используют в США.

Вакцины Pfizer и Moderna созданы на одинаковом принципе — это мРНК-вакцины, то есть молекула РНК кодирует в себе белок шипа. Эта РНК заключена в жировые капельки — липидные наночастицы, чтобы легче доставить РНК в клетку и защитить ее от разрушений и, таким образом, стабилизировать РНК, чтобы она не распалась до проникновения в клетку. Соответственно, когда РНК попадает в клетку, на ее основе начинает синтезироваться белок шипа, дальше происходит иммунный ответ. В какой-то степени это более чистая вакцина, чем аденовирусная. Аденовирусная вакцина тоже доставляет внутрь ген этого шипа, но вместе с массой чего-то другого, тех частей, которые происходят от самого аденовируса. В то время как мРНК-вакцины доставляют только один ген. В этом их преимущество. Такую вакцину можно давать сколько угодно раз — хоть 50. И каждой новой прививке не будет мешать предыдущая.

— В отличие от того же «Спутника V»…

— Да, именно. Причина, почему «Спутник V», сделан из двух компонентов на двух разных аденовирусах, состоит в том, что в ответ на первую прививку у вас возникнут антитела против ее аденовируса. И если вы дадите ее же второй раз, то эффективность будет не такая высокая и могут возникнуть эффекты, связанные с гиперактивацией иммунитета. Чтобы этого избежать, в «Спутнике» идет чередование аденовирусов. Но если надо будет сделать новую вакцину против южноафриканского штамма, то этот подход будет сомнительным — по причине того, что вы сто раз не можете делать одно и то же. Иммунитет уже будет мешать этой прививке.

— Если прививку от коронавируса придется делать ежегодно, как от гриппа, то разработчикам «Спутника», видимо, придется использовать уже другие аденовирусы?

— По идее, да. Но, во-первых, существует ограниченное число аденовирусов, которые можно использовать. Конечно, они могут использовать аденовирус шимпанзе или найти еще какой-то другой вариант. Но тогда придется фактически начинать все сначала. Для каждого нового аденовируса придется проводить первую, вторую и третью фазу клинических испытаний, потому что это уже совсем другой вирус. Если они убедились в безопасности 26-го аденовируса, — это хорошая новость. Но, если, допустим, создатели вакцины возьмут 27-й аденовирус, то для него все надо будет начинать сначала. А если вакцина сделана на основе РНК, то это раз и навсегда. Это будет апробированная платформа, которую не надо будет проверять с нуля. Прелесть такого подхода состоит в том, что если один раз создали мРНК-вакцины, то теперь можно быстро наклепать другие против разных вирусов. В то время как с аденовирусами это будет делаться каждый раз заново.

«Вакцины пока не хватает на всех»

— Как выстроен процесс вакцинации в США?

— К сожалению, по всему миру вакцины пока не хватает на всех. И все равно удивительно, насколько быстро удалось создать вакцины от коронавируса, наладить их производство, проверить все. В США во многих штатах тоже довольно напряженная ситуация с доступностью вакцинации. В штате, где живу я, очень трудно привиться. Сейчас прививают врачей, медицинских сестер, постояльцев домов престарелых. Теоретически можно привиться людям возрастной категории 65+, но вакцины мало. Многие бегают и ищут, где ее можно достать. Организована вакцинация не очень хорошо. Но есть штаты, в которых кампания организована лучше. Например, во Флориде все более организованно делается. По сообщениям СМИ, самая передовая страна в плане темпов вакцинации — Израиль. Там уже привили чуть ли не треть всего населения, хотя частично, наверное, потому, что это небольшая страна.

Я надеюсь, что кампания по вакцинации станет более активной. С каждым месяцем производство вакцин набирает обороты.

— Но в целом вакцинация еще больше расслаивает мир на богатые страны, населению которых доступны вакцины, и бедные развивающиеся страны, которые не могут себе позволить приобрести их…

— Это нормально и неизбежно. Богатым и здоровым всегда быть лучше, чем бедным и больным. Ясное дело, что вакцины от коронавируса недешевые. И у многих стран просто нет таких средств, чтобы обеспечить все свое население дорогими вакцинами. Они ждут более дешевых. Пока вакцина AstraZeneca самая дешевая — порядка 4 долларов за дозу, в то время как «Спутник» обходится в 10 долларов, а Pfizer и Moderna — около 30 долларов. Для богатых стран 30 долларов — не так много. Но когда вы помножите 1,5 млрд индусов на 30 долларов, получится крупная сумма.