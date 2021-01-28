В Нижнекамске на пожаре с кровли семиэтажного здания спасли двух человек

Из пожара в реконструируемом семиэтажном бетонном здании ООО «Камэнергопромстрой» на улице Заводской в Нижнекамске с кровли здания спасли двух человек, сообщает МЧС по Татарстану.

Сообщение о горении пенопласта на площади 60 кв. м. в здании поступило по номеру пожарной охраны в четверг, 28 января, в 13.45. По прибытии спасатели установили, что открытого горения нет, но есть сильное задымление, двое людей на крыше просили о помощи. Пожарные развернули автолестницу, людей спасли в 13.57, в то же время произошла локализация пожара, в 13.58 горение удалось ликвидировать.

Фото: pixabay.com

Причина пожара устанавливается. От РСЧС привлекались 35 человек и 8 единиц техники, от МЧС — 24 человека, 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли женщину из задымленного здания в Альметьевске.

Маргарита Головатенко