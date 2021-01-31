Соцсети: в Казани лихач перевернулся, уходя от погони
В Казани водитель устроил погоню, в результате чего перевернулся на дороге. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
По рассказам очевидцев, парень не остановился по требованию полиции. Он пытался уйти от погони. На улице Копылова, возле станции метро «Авиастроительная», он перевернулся.
По предварительным данным, водителя увезли на скорой помощи.
Ранее в соцсетях пользователи сообщили о смертельном ДТП с участием пожарного автомобиля в Нурлатском районе Татарстана.
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