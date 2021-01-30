В соцсетях сообщили о смертельном ДТП в Татарстане с участием пожарного автомобиля
В соцсетях пользователи сообщили о смертельном ДТП с участием пожарного автомобиля в Нурлатском районе Татарстана.
По сообщению пользователей, авария произошла возле села Богдашкино. На снимке виден пожарный автомобиль, съехавший в кювет. По данным автора поста, автомобиль машина МЧС столкнулся с легковушкой ВАЗ 2107.
По предварительным данным погиб один человек.
«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Ранее в Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте.
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