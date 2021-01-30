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В соцсетях сообщили о смертельном ДТП в Татарстане с участием пожарного автомобиля

21:23, 30.01.2021
В соцсетях сообщили о смертельном ДТП в Татарстане с участием пожарного автомобиля
Фото: соцсети

В соцсетях пользователи сообщили о смертельном ДТП с участием пожарного автомобиля в Нурлатском районе Татарстана.

По сообщению пользователей, авария произошла возле села Богдашкино. На снимке виден пожарный автомобиль, съехавший в кювет. По данным автора поста, автомобиль машина МЧС столкнулся с легковушкой ВАЗ 2107.

По предварительным данным погиб один человек.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Ранее в Казани сняли на видео, как пожарный автомобиль занесло на повороте.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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