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Туристический кешбэк предложили распространить на транспортные услуги

05:27, 31.01.2021
Туристический кешбэк предложили распространить на транспортные услуги
Фото: realnoevremya.ru

В туристический кешбэк за отдых по России предложили включить возможность компенсировать путешественникам часть средств на транспортные расходы. Такое мнение выразил , исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Сейчас кешбэк можно получить при покупке комплексного тура или за гостиничные услуги.

«Необходимо включить в третий этап программы кешбэк на транспорт, что существенно увеличит интерес к акции и поддержит отрасль, которая значительно просела», — цитирует ТАСС Волкова.

Ранее сообщалось, что кешбэком за поездки по России воспользовались лишь 5% туристов.

Ольга Плешкова
Происшествия Татарстан
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