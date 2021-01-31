Туристический кешбэк предложили распространить на транспортные услуги

В туристический кешбэк за отдых по России предложили включить возможность компенсировать путешественникам часть средств на транспортные расходы. Такое мнение выразил , исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Сейчас кешбэк можно получить при покупке комплексного тура или за гостиничные услуги.

«Необходимо включить в третий этап программы кешбэк на транспорт, что существенно увеличит интерес к акции и поддержит отрасль, которая значительно просела», — цитирует ТАСС Волкова.

Ранее сообщалось, что кешбэком за поездки по России воспользовались лишь 5% туристов.



Ольга Плешкова