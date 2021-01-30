Экс-канцлер Германии объяснил, почему Германии нужен газопровод «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток — 2» нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности. Такое мнение выразил экс-канцлер Германии, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.

Он считает, что Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать. Американское фрекинговое топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве, приводит слова Шредера издание Rheinische Post.

«Северный поток-2», который сейчас строится, - инвестиция в будущее, которая обеспечивает энергетическую безопасность последующих поколений.

На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального. От ЕС требуется «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2» и усилить ограничительные меры против Москвы.

Ранее в США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в завершении строительства трубопровода, а также владеющей им компании «КВТ-Рус». В Совфеде РФ заявили, что эти ограничительные меры никак не смогут повлиять на процесс строительства.

Татьяна Леухина