В Совфеде прокомментировали санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил введение США ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Конкретно эти санкции никак не могут повлиять (на процесс строительства газопровода — прим. ред.), потому что это все было ожидаемо», — передает RT его слова.

Судна «Фортуна» и «Максим Горький» приобретались чтобы противодействовать санкционной политике США. Цеков выразил надежду на то, что газопровод все же будет достроен.

Сегодня США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2», а также владеющей им компании «КВТ-Рус».



Татьяна Леухина