США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

США ввели санкции против судна «Фортуна», которое участвует в завершении строительства трубопровода «Северного потока — 2», а также владеющей им компании «КВТ-Рус». Об этом пишет «РИА Новости».

Кроме того, сегодня издание Bild сообщило о выходе немецкой компании Bilfinger SE из строительства газопровода. Причина — возможные санкции США.

Фото: gazprom.ru

Сегодня «Газпром» допустил, что такие масштабные проекты, как «Северный поток — 2», могут быть отложены или вовсе прекращены из-за политического давления. Но такое возможно только в исключительном случае, добавили в компании.



Татьяна Леухина