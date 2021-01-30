В Татарстане изменился номер горячей линии комитета по тарифам

В Татарстане изменился номер горячий линии комитета по тарифам. Сотрудники Госкомитета ответят на вопросы граждан по поводу государственного регулирования тарифов, цен, надбавок, наценок по телефону 8 (843) 221 — 82 — 00.

Позвонить на горячую линию можно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 и в пятницу с 8.00 до 15.45. С 12:00 до 12:45 — обед. После рабочего времени татарстанцы могут оставить голосовое сообщение на линии, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: kt.tatarstan.ru

Ранее в Госкомитете РТ рассказали, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Татарстане с 1 июля 2021 года.

