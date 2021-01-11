Российских водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в течение года
Минюст РФ планирует ужесточить ответственность злостных нарушителей ПДД: водителей, совершивших три грубых нарушения на дорогах за год, планируют лишать прав сроком до полутора лет.
Лишить автомобилистов прав по проекту нового КоАП РФ могут за трехкратное в течение года превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минюста РФ.
Отмечается, что по новой системе штрафов не будут учитываться нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами.
Проект нового КоАП также предусматривает ужесточение ответственности водителей за перевозку детей в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения и езду без ОСАГО.
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