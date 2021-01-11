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Российских водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в течение года

11:07, 11.01.2021
Российских водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в течение года
Фото: Максим Платонов

Минюст РФ планирует ужесточить ответственность злостных нарушителей ПДД: водителей, совершивших три грубых нарушения на дорогах за год, планируют лишать прав сроком до полутора лет.

Лишить автомобилистов прав по проекту нового КоАП РФ могут за трехкратное в течение года превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минюста РФ.

Отмечается, что по новой системе штрафов не будут учитываться нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами.

Фото: Максим Платонов

Проект нового КоАП также предусматривает ужесточение ответственности водителей за перевозку детей в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения и езду без ОСАГО.

Татьяна Демина
Авто
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