Татарстан может принять участие в эксперименте по замене водительских прав на QR-код

Минцифры РФ в этом году проведет эксперимент по замене водительского удостоверения и СТС мобильным приложением с QR-кодом. Регионами, где опробуют новую систему, могут быть Москва, Подмосковье и Татарстан, выяснил «Коммерсант».

Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов уточнил, что ведомство уже подготовило план и проработало его с коллегами из МВД.

Фото: realnoevremya.ru

Система будет работать следующим образом: инспектор при помощи считывающего устройства может считать QR-код и получить информацию.

В декабре в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспортах транспортного средства (ПТС).



Татьяна Леухина