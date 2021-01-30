Минздрав Самарской области сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

В Самарской области восемь пострадавших в результате аварии с участием микроавтобуса находятся в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии. Шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом пишет RT со ссылкой на Минздрав региона.

Всего в госпитале Сызранской центральной городской больницы находятся десять пострадавших. Врачи провели необходимые экстренные хирургические вмешательства, противошоковые мероприятия.

ДТП произошло вчера, на 873-м км федеральной автодороги М5 «Урал». Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, который ехал из Тольятти в Ульяновскую область. По предварительным данным, авария случилась после того, как водитель грузовика выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа.

В результате инцидента погибли 12 человек. Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования Морозову в связи с трагедией.



Татьяна Леухина