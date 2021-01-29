Число жертв ДТП с микроавтобусом в Самарской области возросло до одиннадцати

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Самарской области возросло до одиннадцати. Различные травмы получили 13 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в своем Instagram.

«Для оперативной помощи на месте работали 9 экипажей скорой, 4 мультидисциплинарные бригады. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу», — написал он.

Азаров сообщил, что лично контролирует ситуацию и возвращается в Самарскую область из командировки. Пострадавшим и родственникам погибших в аварии окажут необходимую помощь, добавил он.

ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами и грузовика произошло сегодня вечером в Самарской области на 878-м км трассы М-5. СУ Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



Татьяна Демина